Şırnak, Siirt ve Batman'da Kuvvetli Yağış Uyarısı

METEOROLOJİ 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün 'Kuvvetli yağış' uyarısında bulunduğu Şırnak, Siirt ve Batman'da yağış başladı.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü, Şırnak ve çevresi ile Batman ve Siirt'te, sabah saatlerinde başlayacak şiddetli yağışlara ve kuvvetli rüzgarlara karşı vatandaşları uyardı. Yapılan duyuruda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizde beklenen yağışların, 03 Kasım Pazar günü sabah saatlerinden itibaren, Mardin, Siirt, Batman çevrelerinde ve Şırnak'ın batı kesimleri Merkez, Güçlükonak, Cizre, Silopi, İdil'de, yerel olarak kuvvetli sağanak yer yer gök gürültülü sağanak; Şırnak'ın doğusu Beytüşşebap, Uludere'nin yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar ile yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

ŞIRNAK'TA YAĞIŞ VE SİS

Şırnak'ta sabah saatlerinde sağanak ve sis etkili olmaya başladı. Görüş mesafesinin sis nedeniyle yer yer 30 metreye kadar düştüğü kentte, sürücüler ilerlemekte zorlandı. Siirt ve Batman'da da sabah saatlerinde sağanak etkili olmaya başladı.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,