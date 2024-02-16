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Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Ocak Ayı İstatistikleri Açıklandı

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Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, ocak ayında 28 bin 919 yolcuya hizmet verdi. İç hat yolcu trafiği 28 bin 919 oldu. Havalimanında iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 372'ye ulaştı. Taşınan yük trafiği ise 296 ton olarak gerçekleşti.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, ocak ayında 28 bin 919 yolcuya hizmet verdi.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ocak ayında iç hat yolcu trafiği 28 bin 919 oldu. Havalimanında iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 372'ye ulaştı. Taşınan yük trafiği ise 296 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA / Güncel

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Ulaşım Havacılık Güncel Haberler

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