Şırnak PTT Başmüdürlüğü'nde deprem, yangın ve hırsızlık tatbikatı gerçekleştirildi. Düzenlenen tatbikatı vatandaşlar ilgiyle izledi. PTT Başmüdürlüğü tarafından organize edilen deprem, yangın ve hırsızlık tatbikatlarına AFAD, Şırnak İtfaiyesi ve Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. AFAD ekipleri, bina içerisinde radyoaktif gaz sızıntısı kontrolünün ardından, bina içerisinde yaralanan vatandaş kurtarıldı. Ardından çıkan yangına müdahale eden Şırnak itfaiyesi ekipleri, çıka yangını kısa sürede kontrol altına alarak yangının büyümesini engelledi. PTT İl Müdürlüğü içerisinde bulunan veznede yapılan tatbikatta gaspçı rolünü üstlenen kurum personeli kendini rolüne kaptırdı. Senaryo gereği veznede bulunan PTT personeline silah göstererek kasayı boşaltmasını istedi. Asayiş ekiplerinin gaspçıyı ikna etmesi ile biten tatbikatı gerçek sanan bazı vatandaşlar korkarken, tatbikat olduğunu bilen vatandaşlar ise olayları ilgi ile izledi. Tatbikat sonrası açıklamada bulunan Şırnak PTT Başmüdürü Orhan Zeyrek, Türkiye'nin deprem bölgesi haline geldiğini belirterek, Genel Müdürlüklerinin talimatları doğrultusunda senede bir defa yangın, sel, deprem gibi doğal afetlerden dolayı oluşabilecek zararları en aza indirgemek, bu konuda personellerini bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacı ile bir tatbikat düzenlediklerini söyledi. Paydaş kurumlar ile tatbikatı düzenlediklerini ifade eden Zeyrek, 'Amacımız personelimizi bilinçlendirmek, bize gelen müşterilerimizi, vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek. Paydaş kurumlarımıza tatbikatımıza verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Allah bir daha doğal afet yaşatmasın' dedi.

Kendini rolüne kaptırdı... Şırnak PTT Başmüdürlüğü'nde deprem, yangın ve hırsızlık tatbikatı gerçekleştirildi

ŞIRNAK - Şırnak PTT Başmüdürlüğü'nde deprem, yangın ve hırsızlık tatbikatı gerçekleştirildi. Düzenlenen tatbikatı vatandaşlar ilgiyle izledi.

PTT Başmüdürlüğü tarafından organize edilen deprem, yangın ve hırsızlık tatbikatlarına AFAD, Şırnak İtfaiyesi ve Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

AFAD ekipleri, bina içerisinde radyoaktif gaz sızıntısı kontrolünün ardından, bina içerisinde yaralanan vatandaş kurtarıldı. Ardından çıkan yangına müdahale eden Şırnak itfaiyesi ekipleri, çıka yangını kısa sürede kontrol altına alarak yangının büyümesini engelledi.

PTT İl Müdürlüğü içerisinde bulunan veznede yapılan tatbikatta gaspçı rolünü üstlenen kurum personeli kendini rolüne kaptırdı. Senaryo gereği veznede bulunan PTT personeline silah göstererek kasayı boşaltmasını istedi. Asayiş ekiplerinin gaspçıyı ikna etmesi ile biten tatbikatı gerçek sanan bazı vatandaşlar korkarken, tatbikat olduğunu bilen vatandaşlar ise olayları ilgi ile izledi.

Tatbikat sonrası açıklamada bulunan Şırnak PTT Başmüdürü Orhan Zeyrek, Türkiye'nin deprem bölgesi haline geldiğini belirterek, Genel Müdürlüklerinin talimatları doğrultusunda senede bir defa yangın, sel, deprem gibi doğal afetlerden dolayı oluşabilecek zararları en aza indirgemek, bu konuda personellerini bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacı ile bir tatbikat düzenlediklerini söyledi.

Paydaş kurumlar ile tatbikatı düzenlediklerini ifade eden Zeyrek, "Amacımız personelimizi bilinçlendirmek, bize gelen müşterilerimizi, vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek. Paydaş kurumlarımıza tatbikatımıza verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Allah bir daha doğal afet yaşatmasın" dedi.