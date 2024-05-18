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Şırnak Petrolspor Bölgesel Amatör Lige Yükseldi

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Şırnak Şehir Stadyumunda oynanan futbol maçında Şırnak Petrolspor, Öz İdilspor'u 2-1 yenerek Bölgesel Amatör Lige yükseldi.

Şırnak Petrolspor Bölgesel Amatör Lige yükseldi.

Şırnak Şehir Stadyumunda oynanan futbol maçı öncesinde Şırnak Amatör Liginde şampiyon olan Öz İdilspor'a şampiyonluk kupası verildi.

Maçın ilk yarısı Hakan Doğan'ın attığı iki gol ile Şırnak Petrolspor'un üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Öz İdilspor attığı golle skoru 2-1 yaptı.

Maçın geriye kalan süresinde başka gol olmayınca Şırnak Petrolspor, Öz İdilspor'u 2-1 yenerek Bölgesel Amatör Lige yükseldi.

Kaynak: AA / Güncel

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