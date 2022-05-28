Şırnak merkezli fuhuş operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şırnak merkezli fuhuş operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

AA - Ekrem Payan - Güncel
 - Güncelleme:
Şırnak merkezli fuhuş operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak ve Denizli'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 zanlı yakalandı.

Şırnak ve Denizli'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle yaklaşık 2,5 ay fiziki ve teknik takip yapan ekipler, kent merkezi, Cizre ilçesi ile Denizli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda "fuhşa aracılık ve yer temini" suçlarını işledikleri iddiasıyla T.U. (25), M.N.G.(24), Ş.A. (25), K.K. (29), K.A. (25), G.K.(41), R.Ç. (26), K.U. (32) ve N.V. (20) gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Ekrem Payan - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title