Şırnak merkezli 2 ildeki fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Şırnak merkezli 2 ildeki fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

AA - Ekrem Payan - Güncel
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Şırnak merkezli 2 ildeki fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Şırnak merkezli 2 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şırnak merkezli 2 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 2,5 ay fiziki ve teknik takip yapılarak kent merkezi ve Cizre ilçesi ile Denizli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonda yakalanan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan T.U.ve M.N.G çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.???????

AA / Ekrem Payan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Denizli Asayiş Şırnak Güncel Haberler

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