Üye Girişi
Haberler

Şırnak kırsalında PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak kırsalında düzenlenen 'Gürz-12 Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerin mühimmat depoladığı mağaranın imha edildiğini açıkladı. Operasyonda çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak kırsalında düzenlenen 'Gürz-12 Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerin mühimmat depoladığı mağaranın imha edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, bölücü terör örgütüne yönelik Şırnak kırsalında yer alan Cudi Dağı bölgesinde 'Gürz-12 Operasyonu' düzenlendiğini belirtti. Buna göre; teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı bir mağaranın tespit edilmesi sonucu 753 el bombası, 11 piyade tüfeği, 5 keskin nişancı tüfeği, 3 roketatar, 2 makineli tüfek, 1 havan, 2 kilogram patlayıcı madde ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı mağara, imha edildi.

Operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanı Şırnak PKK Güvenlik Terör Politika Güncel Haberler

Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor

Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor

 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi

AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi

 İzmir'de korku dolu gece! Ölü sayısı 3'e yükseldi, saldırganın üzerinden onlarca hap çıktı

İzmir'de korku dolu gece! Ölü sayısı 3'e yükseldi, saldırganın üzerinden onlarca hap çıktı
Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde

Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
TÜPRAŞ temettü ne zaman? TÜPRAŞ 2024 temettü verecek mi? TÜPRAŞ 10 yılda kaç kat arttı? Nur Tuğba neden ayrıldı? Nur Tuğba Namlı programdan ne zaman ayrıldı? Şule Aydın kimdir? Şule Aydın kaç yaşında, nereli? Immobile- Manaj pozisyonu izle! Immobile- Manaj pozisyonu nedir? Beşiktaş- Sivasspor maçında ne oldu? 2 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Afrika kıtasının kuzeybatısında, Fas, Cezayir ve Tunus'tan geçen dağ sırasının adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki sorusunun cevabı ne? Yeni emeklilik sistemi nedir? Yeni emeklilik sistemi nasıl olacak, emeklilik yaşı yükselecek mi? SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? 2 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 2 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları! Bugünün kararları neler? 2 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32650 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Sahibinden çöktü mü? Sahibinden.com ne zaman çöktü? Sahibinden.com'a neden girilmiyor? ROBLOX AÇILDI MI? 2 EYLÜL ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler...
title