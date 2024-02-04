Şırnak kara yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Şırnak kara yolunda mahsur kalan 25 araç ile şarampole kayan kamyonet, ekiplerin çalışması ile kurtarıldı.

Siirt-Şırnak kara yolu Meşindağı Geçidi mevkisinde yoğun kar ve tipi nedeniyle 25 araç yolda kaldı; 1 kamyonet de kontrolden çıkarak şarampole kaydı. 25 araç ile yoldan çıkan kamyonet, Karayolları Bölge Müdürlüğü ile jandarmanın çalışması ile kurtarıldı. Bölgede kar temizleme çalışmaları sürürken, yetkililer sürücüleri kar lastiği ve zincir takmaları konusunda uyardı. (DHA)