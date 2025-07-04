Şırnak'ın Silopi ilçesindeki örtü yangını kontrol altına alındı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 100 dönümlük alan zarar gördü.

Yangın, öğleden sonra ilçeye bağlı Görümlü ile Eğrikonak köyleri arasındaki bölgede bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevleri gören köylüler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen Silopi Belediyesi İtfaiye ekipleri ve köylülerin desteğiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 100 dönümlük alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),