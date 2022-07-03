Şırnak'ın Cizre ilçesi turizm sezonundan umutlu

Tarihi ve kültürel değerleri, doğal güzellikleriyle turizmde ilginin günden güne arttığı Şırnak'ın Cizre ilçesi sezondan umutlu.

Kavuştuğu huzurla devlet eliyle ihya çalışmaları sayesinde büyük bir dönüşümün yaşandığı Cizre, tarihi ve kültürel zenginliklerini yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

İlçedeki Hazreti Nuh Peygamber Türbesi, İsmail Ebul-İz El-Cezeri Türbesi, Mir Abdal Medresesi, Mem-u Zin, Hamidiye Kışlası, Mehmet Ağa Kasrı gibi tarihi yapılar ziyaretçilerini ağırlarken, Dağkapı Mahallesi'ndeki ejder figürlü kapı tokmakları ile ünlü tarihi Ulu Cami'nin, Vakıflar Genel Müdürlüğünden alınan olurla Cizre Belediyesi tarafından restorasyonu sürüyor.

Ünlü İslam düşünürlerinden Molla Ahmed Ciziri'nin ders verdiği, dönemin üniversitelerinden biri olan Kırmızı Medrese'nin de restorasyonu için Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

"Sezonun canlı geçmesi için çalışmalarımız devam ediyor"

Cizre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cüneyt Munis, AA muhabirine, ilçenin inanç ve kültürel değerleri ile önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, salgın tedbirlerinde sağlanan normalleşmeyle Cizre'de turizmde hareketlenmenin başladığını söyledi.

Ulaşım ve konaklama konusunda herhangi bir sıkıntının bulunmadığını ifade eden Munis, havaalanının ilçeye 10 kilometre uzaklıkta olduğunu, bu nedenle çok rahatlıkla ulaşımın sağlandığını belirtti.

Munis, Cizre Kaymakamlığı ve belediyenin ziyaretçilerin ilçede keyifli zaman geçirmesi için çalışma yürüttüğünü dile getirerek, "Sezonun canlı ve dolu geçmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Yerli ve yabancı turistleri ilçemize bekliyoruz." dedi.

İlçede restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla turizm hareketliliğinin daha da artmasını beklediklerini anlatan Munis, ilçeye özellikle Orta Doğu'dan ziyaretçilerin Mem-u Zin Türbesi için geldiğini aktardı.

Munis, "İlçeyi ziyaret eden haftalık kafile sayısı 20 ile 30 arasında. Sezonun ortalarına doğru haftada en az 40 ile 50 kafile beklemekteyiz." diye konuştu.

"Anadolu'nun her yerinden gelen misafirler var"

Gönüllü tur rehberi Abdulaziz Bilge de ziyaretçilerin özellikle Hazreti Nuh Peygamber ve Mem-u Zin türbelerine ilgi gösterdiğini belirterek, salgının ardından turizmde yaşanan bu hareketlenmenin sevindirici olduğunu söyledi.

Bilge, "Şu an restorasyonda olan yapıların da turizme açılmasıyla yoğunluğun artmasını bekliyoruz. Anadolu'nun her yerinden gelen misafirler var." ifadelerini kullandı.

"Bir daha gelmeyi düşünüyorum"

İstanbul'dan ilçeyi gezmek için gelen Hamide Çakmak, bu geziyi gerçekleştirdiği için kendisini çok şanslı hissettiğini belirterek, ilçenin tarih ve medeniyet koktuğunu aktardı.

Çakmak, "Bölgeye ikinci gelişim. Bölgeye her gelişimde ayrı bir keyif alıyorum. Gerçekten hayran kaldım. Müthiş bir gezi oldu. Bir daha gelmeyi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Kocaeli'nden gelen Özge Kuvas da özellikle bu bölgeye gelmek istediğini, beklediğinden daha güzel bir coğrafya ile karşılaştığını ifade etti.

Kuvas, "Yöre ile ilgili gözlemlerimiz elbette kulaktan dolma bilgilerden çok daha farklı. Çok daha güzel bir coğrafyadayız." dedi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinden gelen Abdulbasit Çeçen, ailesi ile Cizre'nin tarihi yerlerini gezme fırsatı bulduğunu belirtti.

İlçeyi çok beğendiklerini anlatan Çeçen, herkese Cizre'yi görmeleri tavsiyesinde bulundu.