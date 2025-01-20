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Şırnak İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Şırnak İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı
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Şırnak İl Koordinasyon Kurulu, Vali Birol Ekici başkanlığında yatırımcı kuruluşların temsilcileri ve kurum müdürlerinin katılımıyla toplandı. Toplantıda, 2024 yılı itibarıyla ilde yürütülen 248 projenin durumu ve yatırımların etkin yönetimi ele alındı.

Şırnak İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Birol Ekici başkanlığında yapıldı.

Şırnak Üniversitesi Ebul-İz El-Cezeri Salonu'nda yapılan toplantıya, yatırımcı kuruluşların temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

Vali Ekici, toplantıda yaptığı konuşmada, kamu kuruluşların yatırımlarının izlenmesi, çalışmaların koordine edilmesi ve il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

31 Aralık 2024 itibarıyla kentte İl Özel İdaresi, genel bütçeye dahil kuruluşlar ve belediye başkanlıklarınca yürütülen çalışmalarda, ulaşımda 38, tarım 49, eğitim 19, sağlık 12, enerji 13 ve diğer kamu hizmetlerinde 117 olmak üzere toplam 248 projenin olduğunu ifade eden Ekici, şunları kaydetti:

"Yürütülen bu 248 proje ve işlerin toplam tutarı 43 milyar 983 milyon 171 lira olup, bu projelere önceki yıllarda 10 milyar 750 milyon 741 bin lira harcanmıştır. Projelerin 2024 yılı ödenekleri 7 milyar liradır. Dönem sonuna kadar 4 milyar 311 milyon 913 bin lira harcanarak yüzde 34 oranında nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır. 2024 yılında yürütülen 248 projenin 124'ü tamamlanmıştır ki bu oran yüzde 50'ye tekabül etmektedir. 63 proje üzerinde çalışmalar devam etmektedir. 34 proje ve işin ihalesi beklenilmekte olup, 27 proje ve işe henüz başlanılamamıştır."

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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