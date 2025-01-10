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Şırnak İl Emniyet Müdürü 'Yılın Karaleri' Oylamasına Katıldı

Şırnak İl Emniyet Müdürü 'Yılın Karaleri' Oylamasına Katıldı
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Şırnak İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Karaleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi.

Şırnak İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Karaleri" oylamasına katıldı.

Büyükleblebici, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük" fotoğrafını tercih eden Büyükleblebici, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Garry Lotulung'un "Kuyruklu yıldız ve volkan" başlıklı karesine oy verdi.

"Haber"de Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mavi vatan savunması", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi" başlıklı fotoğraflarına oy veren Büyükleblebici, "Spor" kategorisinde ise tercihini Samir Jordamovic'in "Gece atlayışı" başlıklı karesinden yana kullandı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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