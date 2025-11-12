Şırnak İl Emniyet Müdürü Sazak, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğündeki Şehit Polis Memuru Ali Duman Toplantı Salonu'nda gazetecilerle bir araya gelen Sazak, yaklaşık 2 ay önce atandığı kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Sazak, suçla mücadelenin her alanında etkinliği artırmayı, adalete erişimi hızlandırmayı ve mağdurların korunmasına yönelik toplumsal farkındalığı güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, önceliklerinin halkın güvenliği ve kentin huzuru olduğunu söyledi.

Şırnak'ın en huzurlu şehirlerden biri olduğunu ifade eden Sazak, "Çok tecrübeli ve genç bir ekibimiz var. Bu ekiplerle birlikte bıkmadan, usanmadan suç ve suçluyla mücadele etmeye devam edeceğiz. 55 gündür tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte günlük uyku süremiz 3-4 saat civarında. Bu süreçte yaklaşık 20 bin vatandaşımızla bir araya geldik." dedi.

Sazak, uyuşturucuyla mücadelede önemli bir başarı elde ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şu anda okullarımızın çevresinde uyuşturucu satışını büyük oranda bitirdik. Operasyonlarımızı artırdık. Suçla mücadeleye devam edeceğiz ancak bizim için asıl önemli olan suç işlenmeden önce tedbir alabilmek. İl merkezi ve ilçelerde eş zamanlı Narko-Alan uygulamaları yapıyoruz ve bu uygulamalar sürecek."

Aranan şahıslarla mücadelenin de kararlılıkla sürdüğünü dile getiren Sazak, Şırnak'ta aranan kimse kalmayacağını kaydetti.

Sazak, "Kesinleşmiş hapis cezası olanlar da burada barınamayacak. Aranması bulunan 375 kişiyi yakaladık. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 600-700'e çıkarmayı hedefliyoruz. Geçen yıl aynı dönemde 298 kişiyi yakalamıştık." diye konuştu.

55 günde planlı 18 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Sazak, operasyonlarda 169 kişinin gözaltına alındığını, 13'ünün tutuklandığını, 10 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını aktardı.

Sazak, "Yaptığımız operasyonlarda 22 kilogram esrar, 337 gram metafetamin, 150 gram skunk, 3 gram eroin, 1 gram kokain ve 14 sentetik ecza ele geçirdik. Ayrıca kaçakçılıkla mücadelede 200 milyon liralık kaçak malzemeye el koyduk." dedi.