Şırnak İdil'de Seyir Halindeki Tır Alev Alev Yandı

Şırnak İdil'de Seyir Halindeki Tır Alev Alev Yandı
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Şırnak'ın İdil ilçesinde seyir halindeyken alev alan bir tır, yapılan müdahalelere rağmen kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şırnak'ın İdil ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

İsmail A. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır, Cizre-Nusaybin kara yolunun İdil'e bağlı Çığır köyü mevkisinde bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Yangını fark eden sürücü, aracı şarampole çekti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.???????

Kaynak: AA / Berat Baştuğ - Güncel
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