Son dakika haberi! ŞIRNAK'TA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ 2 YARALI

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Cizre ilçesine bağlı Alibey Mahallesi'ndeki Surdibi Parkı'nda meydana geldi. Akraba olan iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Yaşanan arbede sırasında M.Z.Y., belinden çıkardığı tabanca ile karşı tarafa ateş etti. Reber Biliç ile M.B. ve M.E.B. vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Reber Biliç, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer 2 yaralı da ilk müdahalelerinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Reber Biliç'in eniştesi olduğu belirtilen M.Z.Y. de olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Reber Biliç'in cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.