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Şırnak haberleri... Şırnak'ta belediyenin asfalt çalışmaları sürüyor

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Şırnak haberleri... Şırnak'ta belediyenin asfalt çalışmaları sürüyor

Şırnak haberine göre Şırnak Belediyesi, kentin ana arterlerinde 30 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasını sürdürüyor.

Şırnak Belediyesi, kentin ana arterlerinde 30 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasını sürdürüyor.

28 Temmuz başlatılan çalışmalar kapsamında ekipler, Ali Gaffar Okan ve Orman caddelerindeki çalışmaları tamamladı.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Mehmet Esin Caddesi'nde yürütülen asfalt ve yol genişletme çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu, ilgililerden bilgi aldı.

Çalışmanın 12 mahalle ve ana arterlerin tamamında yürütüleceği öğrenildi.

AA / Faruk Küçük - Güncel

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