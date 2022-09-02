Şırnak haberleri: Silopi'de 252 öğrenci yaz kursunda Kur'an-ı Kerim öğrendi Güncel Haberler Şırnak haber... Silopi ilçesinde 252 öğrenci yaz kursunda Kur'an-ı Kerim öğrendi. Silopi ilçesinde 252 öğrenci yaz kursunda Kur'an-ı Kerim öğrendi. İlçe Müftülüğünce Çarşı Camisinde düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim'in önemi anlatıldı. Camiler arası düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye giren ve Kur'an-ı Kerim öğrenen öğrencilere ödül verildi. İlçe Müftüsü Ahmet Gezer, yaz kurslarında gayret sarf eden çocukları tebrik etti. Nur Cami İmam Hatibi Cemal Sansur ise, "Duyarlı esnafımızın katkılarıyla düzenlediğimiz yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrencilerimize de kitap hediye ettik." diye konuştu. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Demirhan Hisarcık Silopi Güncel Haberler

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