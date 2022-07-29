Şırnak gündem: DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ, SİLOPİ'DE

ŞIRNAK'ta bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Silopi Birlik Köyü Camisi'nde cuma namazını kıldırıp hutbe okudu.

Şırnak'ta 40 yıl aradan sonra 2'nci kez düzenlenecek olan Cudi Festivali'ne katılmak üzere kentte bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Silopi ilçesi Birlik Köyü Camisi'nde cuma namazı kıldırdı, hutbe okudu. Erbaş hutbede, "İnsanlığı aydınlatmak için pek çok peygamber gönderilmiş. Bu peygamberlerin ilki Hazreti Adem atamız, daha sonra gelen peygamberlerden Hazreti Nuh. Uzun bir ömür nasip etmiş Cenabıhak ona ve bu uzun ömrü içerisinde Allah'ın ayetlerini, emirlerini, toplumuna anlatmış ve yerine getirmelerini arzu etmiştir. Bugün başlatmış olduğumuz Hazreti Nuh'u anma günlerini yarın onun gemisinin inmiş olduğu Cudi Dağı'nda Kur'anlarla, dualarla anmaya devam edeceğiz. Rabb'im okuyacağımız duaları kabul eylesin" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, beraberinde Vali Osman Bilgin ile köyde bulunan ve Hazreti Nuh'un Gemisi'nden inenler tarafından yapıldığına inanılan tarihi Nuh Nebi Camisi'ni ziyaret etti. Şırnak Valisi Osman Bilgin, tarihi caminin restorasyonu konusunda araştırma ve çalışma yaptıklarını söyledi. Daha sonra Başverimli beldesine geçen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Vali Bilgin, Hazreti Ömer Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nun açılışını gerçekleştirdi. Erbaş, öğrencilerle sohbet etti. (DHA)