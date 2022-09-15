Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şırnak haberleri | Cizre TSO Yönetim Kurulu üyelerinden Kaymakam Demir'e ziyaret

Güncel Haberler

Şırnak haberleri | Cizre TSO Yönetim Kurulu üyelerinden Kaymakam Demir'e ziyaret

Edinilen Şırnak haberine göre Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç, beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir'i ziyaret etti.

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç, beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir'i ziyaret etti.

Sevinç ve beraberindekiler ziyarette, Kaymakam Demir'e görevinde başarı diledi.

Ziyarette oda faaliyetleri, Cizre Organize Sanayi Bölgesinde yürütülen faaliyetler, ticaret ve sanayi alanında yürütülen iş ve işlemler ile şehrin gelişimi için yapılması gereken çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Demir, TSO Başkanı Salih Sevinç ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel

Nazlı Demir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title