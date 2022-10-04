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Şırnak haberleri: Cizre'de koordinasyon kurulu toplantıları yapıldı

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Şırnak haberleri: Cizre'de koordinasyon kurulu toplantıları yapıldı

Gelen Şırnak haberine göre Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ile Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu toplantıları gerçekleştirildi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ile Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu toplantıları gerçekleştirildi.

Cizre Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılan toplantıda, kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele konusunda gündem maddeleri kurum amirleri ile birlikte değerlendirilerek kadına şiddet konularının önüne geçmek için alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Toplantıda ayrıca, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2022 yılı verileri değerlendirilerek mevcut durum ile ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel

Nazlı Demir Çocuk Güncel Haberler

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