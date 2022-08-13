Şırnak haberleri | Cizre'de "Hayat Boyu Öğrenme" konulu toplantı yapıldı Edinilen Şırnak haberine göre Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme" konulu toplantı yapıldı. Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme" konulu toplantı yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke başkanlığında kaymakamlığın konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Gümüş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Reşit Sevgi, Aile Destek Merkezi (ADEM) Şırnak İl Koordinatörü Hatice Atan, Halk Eğitimi Merkezi Müdür yardımcıları ile kurum müdürleri katıldı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı çalışmaları hakkında bilgilerin aktarıldığı toplantıda, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün yıl boyunca gerçekleştirdiği eğitim faaliyetleri ile yürüttüğü projelerin sunumu yapıldı. 2022-2023 eğitim öğretim yılında açılacak kurslar ve yapılacak etkinliklerin de planlandığı toplantıda, gündem maddelerinin yanı sıra açılacak kurslar konusunda kurumlarla yapılacak iş birlikleri hakkında görüş alışverişi yapıldı. Toplantı, kurum müdürlerinin yaygın eğitim faaliyetleriyle ilgili görüş ve önerileri, dilek ve temennilerinin gündeme alınmasının ardından sona erdi. Güncel AA / Abidin Yel Halk Eğitimi Merkezi Hisarcık Şırnak Cizre Güncel Haberler

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