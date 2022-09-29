Şırnak haberleri! AK Parti'li Özhaseki, Şırnak'ta '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programında konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bizim işimiz yapmak. Bazılarının işi yıkmak, fesatlık olabilir. Bazıları dış dünyanın aparatı olarak buralara gelip her türlü kötülüğü yapabilir ama biz onlardan uzağız. Biz Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla yapmaya, inşa etmeye ve gönüller kazanmaya geliyoruz." dedi.

Özhaseki, bir otelde düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında, yıllar önce özellikle kardeşliğe, dostluğa, muhabbete kurşun sıkanların yıktığı ve yaktığı bir şehirden inşa edilmiş, pırıl pırıl bir Şırnak'ta olmanın memnuniyetini yaşadığını söyledi.

Binbir türlü zorluklar içerisinde ülkeye hizmet etmenin yollarını aradıklarını anlatan Özhaseki, siyasetlerinin eser ve hizmet siyaseti olduğunu aktardı.

"Bizim işimiz yapmak. Bazılarının işi yıkmak, fesatlık olabilir. Bazıları dış dünyanın aparatı olarak buralara gelip her türlü kötülüğü yapabilir ama biz onlardan uzağız. Biz Cumhurbaşkanı'mızın da talimatıyla yapmaya, inşa etmeye ve gönüller kazanmaya geliyoruz." ifadelerini kullanan Özhaseki, parti olarak yıllardır halkın içinde ve halkın bir parçası oldukları için 15 seçimi kazandıklarını, 16. seçim için de dimdik ayakta olduklarını belirtti.

Özhaseki, Cumhuriyet tarihi boyunca ne yapılmışsa iktidarları dönemindeki 20 yılda daha fazlasının yapıldığına dikkati çekerek sağlıkta yaşanan gelişmelere değindi.

"10 binden fazla konutu 1 ila 1,5 yılda yaptık"

Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan çift yol sadece 6 bin kilometre iken bugün 30 bin kilometreyi bulan çift yol çalışmasının olduğuna dikkati çeken Özhaseki, her bir alanda başarılı olduklarını dile getirdi. Özhaseki, şöyle konuştu:

"2015-2016 yılları, kötü yıllardı. Birçok emek teröristlerce yakılıp yıkılmıştı. Şırnak merkezde tam 5 bin 716 konut, 400 civarında iş yeri ve aynı zamanda cami ve okul, 200 kilometrede su kanalları yaptık. Cizre'de yaklaşık 3 bin 100 konut, 200 iş yeri ve okul, cami gibi sosyal tesisler, İdil'de 512 konut, cami, taziye evleri, Silopi'de 840 konut yaptık. 10 binden fazla konutu 1 ila 1,5 yılda yaptık. Evi yıkılan kardeşimizin evi eskiydi, yeniydi demeden herkesin evlerini teslim ettik. Halen devam eden çalışmalarımız var. Bunları da vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Devletin bunlar için harcadığı bedel bugünkü rakamla 10 milyarın üzerindedir. Bunlar Cumhurbaşkanı'mızın dirayetiyle, talimatıyla yapılmış olan işlerdir."

Bölgeye hizmet etmeye devam ettiklerini vurgulayan Özhaseki, sadece hizmet değil, Türkiye'nin kronikleşmiş hastalıkları içerisindeki daha önceki iktidarların parmak basmaya, çözmeye korktukları ne varsa onların da üstüne cesaretle gittiklerini dile getirdi. Özhaseki, şöyle devam etti:

"Birisi özgürlükler meselesi. Meseleyi sadece başörtü meselesi olarak da almıyoruz. Buradaki kardeşlerimiz 'Kürt'üm' diyemezlerdi. Dilini konuşmakta sıkıntı çekerlerdi, propagandasını yapmakta zorluk çekerlerdi. Bir vatandaşımız 'Aleviyim' demekte zorluk çekerdi. Bizim zamanımızda hizmetler geldi, aynı zamanda özgürlükler de sonuna kadar açık. Gezi olaylarında üç beş ağacı bahane ederek her tarafı etrafı yakıp yıktılar. Üç beş ağaç için bağıranlar bir ay sonra CHP'li Yalova Belediyesinin 180-200 yıllık çınarları kesti, bir tek sesleri çıkmadı. Demek ki bunların dertleri ağaç değildi. Güya 6-8 ağacı bahane edenler Türkiye'nin güçlenmesi için büyük yatırımların hiç birisinin yapılmasını istemiyorlardı çünkü onların derdi çevre ve ağaç değildi, başkaydı."

Anadolu coğrafyasının dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu anlatan Özhaseki, binlerce yıldır insanların burada yaşadığını, cennet gibi bir vatana sahip olduklarını ifade etti. Özhaseki, şunları kaydetti:

"Burada bir olduk, devlet kurduk. Allah'a hamdolsun bayrağımız dalgalanıyor, ezanlarımız okunuyor. Gittikçe de güçleniyoruz. İşte bu durum birilerinin dışarıda hiç hoşuna gitmiyor. Bu millet büyük bir millet. 'Bu millet biraz daha güçlenirse gönül coğrafyasına lider olur. O yüzden önlerini kesmek lazım.' Tek fikirleri bu. Bunun içindir ki 50 yıl önce FETÖ'yü bu milletin içine sokmuşlar. Yıllarca kandırmışlar fakir fukaranın çocuklarını, zenginlerin parasını almışlar ve nihayetinde kime hizmet ettiklerini net olarak bütün millet anladı. PKK örgütü de öyle."

Toplantıya, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, AK Parti Mardin milletvekilleri Cengiz Demirkaya ve Şeyhmus Dinçel, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu katıldı.