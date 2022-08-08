Şırnak haberi... Şırnak ve sınır kapısında kaçakçılık operasyonlarına 3 tutuklama Şırnak habere göre ŞIRNAK'ta polis ekiplerince Habur Sınır Kapısı ve kent merkezinde kaçakçılara yönelik operasyonda, gözaltına alınan 32 şüpheliden 3'ü tutuklandı. ŞIRNAK'ta polis ekiplerince Habur Sınır Kapısı ve kent merkezinde kaçakçılara yönelik operasyonda, gözaltına alınan 32 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25-31 Temmuz tarihlerinde kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık operasyonları düzenlendi. Baskınlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1,46 gram metamfetamin, 2 bin 830 kaçak sigara, 150 litre kaçak akaryakıt, 5 telefon ele geçirildi.Gözaltına alınan 32 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı, 3'ü tutuklandı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden Habur Sınır Kapısı Güncel Haberler

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