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Şırnak haberi: Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

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Şırnak haberi: Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

Şırnak gündem haberine göre Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 19-25 Eylül'de il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı, 3 şüpheli ise ilgili il ve birimlerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Faruk Küçük - Güncel

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