Şırnak haberi: Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı
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Şırnak gündem haberine göre Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 19-25 Eylül'de il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı, 3 şüpheli ise ilgili il ve birimlerine teslim edildi.
Kaynak: AA / Faruk Küçük - Güncel