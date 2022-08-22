Şırnak haberi! Şırnak'ta terör operasyonlarına 1 tutuklama Güncel Haberler Şırnak haberler: ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik polisin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i, tutuklandı. ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik polisin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 15- 21 Ağustos'ta il genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden PKK Güncel Haberler

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