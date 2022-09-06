Şırnak haberi... Şırnak'ta kömür ocağına ait kamyon gölete düştü Güncel Haberler Şırnak gündem haberi: Şırnak'ta gölete devrilen kamyonun sürücüsünün bulunması için başlatılan arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi. Şırnak'ta gölete devrilen kamyonun sürücüsünün bulunması için başlatılan arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi. Cudi Dağı mevkisinde özel bir maden ocağına ait Y.H. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyon kontrolden çıkarak gölete devrildi. Bölgeye, jandarma, 112 Acil Sağlık ile Cizre, Diyarbakır ve Batman'dan AFAD'ın dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu kamyon göletten çıkarıldı. Sürücünün bulunması için başlatılan arama çalışmalarına havanın kararmasıyla ara verildi. Çalışmalara yarın erken saatlerde yeniden başlanacağı belirtildi. Güncel Kaynak: AA / Ekrem Payan Cudi Dağı Şırnak Güncel Haberler

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