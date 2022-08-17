Baraj gölünde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı Güncel Haberler Arama çalışmaları Vatandaşların çalışmaları izlemesi Cesedin ambulansla hastane morguna taşınması Şırnak'ta baraj gölünde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde dün akşam saatlerinde serinlemek için baraj gölüne girdikten sonra kaybolan gencin cesedi bulundu. Arama çalışmaları Vatandaşların çalışmaları izlemesi Cesedin ambulansla hastane morguna taşınması Şırnak'ta baraj gölünde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde dün akşam saatlerinde serinlemek için baraj gölüne girdikten sonra kaybolan gencin cesedi bulundu. Ortabağ köyündeki Musa Tepe Barajı'nda kaybolan Enver Baykır'ın (16) bulunması için gece ara verilen çalışmalara bugün yeniden başlandı. Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma, Batman ve Şırnak'tan AFAD ekipleri, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin katıldığı arama çalışmaları sonucu Baykır'ın cansız bedenine ulaşıldı. Baraj gölünde suya girdiği yerin yaklaşık 300 metre ilerisindeki bulunan Baykır'ın cesedi, otopsi için Uludere Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Güncel AA / Ekrem Payan Uludere Şırnak Güncel Haberler

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