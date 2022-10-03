Şırnak haberi... Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 55 şüpheliden 2'si tutuklandı Güncel Haberler Şırnak haberi... Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 55 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 55 şüpheliden 2'si tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 55 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 222,36 gram metamfetamin, 1,77 gram eroin, 54 gram sentetik ecza, 12,24 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 47 fişek, gümrük kaçağı 3 bin 90 paket sigara, 8 elektronik robot süpürge, 3 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 55 şüpheliden 2'si tutuklandı, 53 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Ayrıca İl Jandarma Komutanlığınca, kent merkezi ve ilçelerde yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı 4 bin 243 hırdavat malzemesi ele geçirildi. Güncel Kaynak: AA / Faruk Küçük Emniyet Müdürlüğü Şırnak Güncel Haberler

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