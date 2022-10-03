Şırnak haber! Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı Güncel Haberler Şırnak haberi: Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 26 Eylül-2 Ekim'de il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 20 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartı ile olmak üzere 17 şüpheli serbest bırakıldı. 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / Faruk Küçük Şırnak Eylül PKK Güncel Haberler

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