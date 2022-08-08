Şırnak haber: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı Edinilen Şırnak haberine göre Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda bir haftada düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 1,46 gram metamfetamin, gümrük kaçağı 2 bin 830 sigara, 150 litre akaryakıt ve 5 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 şüpheliden adli makamlara sevk edilen 3'ü tutuklandı. Güncel AA / Ekrem Payan Emniyet Müdürlüğü Şırnak Güncel Haberler

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