Şırnak haber... Şırnak'ta ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen genç kızın cesedi çayda bulundu Güncel Haberler Şırnak yerel gündem haberine göre Şırnak'ın Uludere ilçesinde ailesinin 2 gün önce kayıp ihbarı verdiği 17 yaşındaki F.B'nin cesedi Hezil Çayı'nda bulundu. Şırnak'ın Uludere ilçesinde ailesinin 2 gün önce kayıp ihbarı verdiği 17 yaşındaki F.B'nin cesedi Hezil Çayı'nda bulundu. Alınan bilgiye göre, ilçede 2 gün önce F.B'nin evden ayrılıp uzun süre dönmemesi üzerine ailesi durumu güvenlik birimlerine bildirdi. Emniyet müdürlüğü ekipleri kent genelinde, jandarma da kırsalda genç kızı bulmak için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri genç kızın cesedini Şırnak-Uludere kara yolunun 15. kilometresindeki Hezil Çayı'nda buldu. Sudan çıkarılan ceset, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Ekrem Payan Hezil Çayı Jandarma Uludere Şırnak Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Şırnak haber... Şırnak'ta ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen genç kızın cesedi çayda bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.