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Şırnak haber: Cizre'de çocuklara yönelik yüzme kursu açılacak

AA - Abidin Yel - Güncel
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Şırnak haber: Cizre'de çocuklara yönelik yüzme kursu açılacak

Şırnak gündem haberi... Cizre ilçesinde çocuklara yönelik yüzme kursu açılacak.

Cizre ilçesinde çocuklara yönelik yüzme kursu açılacak.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç'un talimatıyla yüzme öğrenmek veya sıcaklarda serinlemek isteyen çocuklar için Atatürk İlkokulu, Menderes Ortaokulu ve Metin Bostancıoğlu Ortaokulunun içerisine portatif yüzme havuzu ve şişme oyun parkı kuruldu.

Cizre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün düzenlediği yüzme kursuna 2008 ile 2015 doğumlu çocukların başvuruları alınırken, kurs yüzme antrenörleri ve cankurtaranlar gözetiminde başlayacak.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, kursa çocukları beklediklerini kaydederek, "Ücretsiz yüzme kurslarımız başlayacak. En kıymetli varlığımız ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız, yüzme havuzunda hem arkadaşlarıyla gönlünce eğlenecek hem de yüzmeyi öğrenecek. Böylelikle yüzme bilmeyen hiçbir çocuğumuz kalmayacak." dedi.

AA / Abidin Yel - Güncel

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