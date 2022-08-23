Şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı Güncel Haberler Şırnak'ın Cizre ilçesinde yol kenarına bırakılan şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı. Şırnak'ın Cizre ilçesinde yol kenarına bırakılan şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı. Nur Mahallesi Yafes Caddesi'nde yol kenarında sahipsiz çanta bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Caddedeki araç ve yaya trafiğini durduran ekipler, emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen bomba imha ve inceleme personeli, fünye yerleştirdikleri çantayı kontrollü şekilde patlattı. Çantadan kıyafet ve kişisel eşyalar çıktı. Güncel Kaynak: AA / Abidin Yel Şırnak Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.