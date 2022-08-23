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Şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde yol kenarına bırakılan şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yol kenarına bırakılan şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı.

Nur Mahallesi Yafes Caddesi'nde yol kenarında sahipsiz çanta bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Caddedeki araç ve yaya trafiğini durduran ekipler, emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olay yerine gelen bomba imha ve inceleme personeli, fünye yerleştirdikleri çantayı kontrollü şekilde patlattı.

Çantadan kıyafet ve kişisel eşyalar çıktı.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel

Şırnak Güncel Haberler

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