Şırnak gündem: Şırnak'ta gölete düşen kamyonun sürücüsünün cesedi bulundu Güncel Haberler Şırnak yerel gündem haberine göre Şırnak'ta gölete devrilen kamyonun sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı. Şırnak'ta gölete devrilen kamyonun sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı. Cudi Dağı mevkisinde özel bir maden ocağına ait kamyonun dün gölete devrilmesinin ardından sürücü Yusuf Hazar'ın (22) bulunması için başlatılan ve havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalar, bugün yeniden devam etti. Afad'ın dalgıç ekiplerince yürütülen arama çalışmaları sonucu Hazar'ın cesedi bulundu. Yusuf Hazar'ın cesedi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Şırnak'ta Cudi Dağı mevkisinde özel bir maden ocağına ait Yusuf Hazar idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyon kontrolden çıkarak gölete devrilmiş, ekiplerce kamyon göletten çıkarılmış, AFAD'ın dalgıç ekiplerince sürücü Hazar'ın bulunması için arama çalışması başlatılmıştı. Güncel Kaynak: AA / Ekrem Payan Cudi Dağı Şırnak AFAD Güncel Haberler

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