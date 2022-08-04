Uludere Katliamında Yaşamını Yitirenlerin Aileleri ile Görüşen Kılıçdaroğlu: "Bu Olayı Aydınlatacağıma Dair Söz Vermek İçin Buraya Geldim

Haber: ŞEYMA PAŞAYİĞİT – Kamera: AZİZ METİN TURAN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Aralık 2011'de ' Uludere Katliamı'nda yaşamını yitiren 34 kişinin yakınlarını Şırnak'ta ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ziyaretin ardından yaptığı açıklamada; "Bu olayı aydınlatacağıma dair söz vermek için buraya geldim. Adalet olmalı, olay aydınlatılmalı. Olay aydınlatıldıktan sonra ancak helalleşme olabilir. Anneler evlat acısı ile hala ama hala yaşıyorlar ve adalet istiyorlar bizden. Biz bu adaleti sağlayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Aralık 2011'de Uludere'de yaşamını yitiren 34 kişinin yakınlarını bugün ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na; eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Uludere Alt Komisyonu'nun 15 ay süren çalışmalarında görev yapan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, ziyaret ettiği evin girişinde kabalalık bir grup tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu, aileler ile yaklaşık iki saat görüştü, onları dinledi ve acılarına ortak oldu.

Kılıçdaroğlu, ziyaretinin ardından; şunları söyledi:

"28 Aralık 2011 tarihinde, burada çok acı bir olay gerçekleşti. 34 evladımızı kaybettik. Bunların 18'i, 18 yaşından küçüktü. Acı halen dinmiş değil. Eğer ülkeye adalet gelecekse bu acının dindirilmesi lazım. Olayın aydınlatılması lazım.

Bu olayı aydınlatacağıma dair söz vermek için buraya geldim. Adalet olmalı, olay aydınlatılmalı. Olay aydınlatıldıktan sonra ancak helalleşme olabilir. Ölenler geri gelmeyecek, ben bunun farkındayım. Hepimiz de biliyoruz zaten. Ama bir şekliyle annelerin acılarının dindirilmesi lazım. Anneler evlat acısı ile hala ve hala yaşıyorlar ve adalet istiyorlar, bizden.

Biz bu adaleti sağlayacağız. Adaleti sağlamak bizim görevimizdir. Eğer adaleti sağlarsanız o zaman toplumda kucaklaşmayı, toplumda huzuru, barışı sağlamış olursunuz. Aksi halde annelerin yüreğindeki ateş sönmüyor ve sönmeyecek."

KPSS İPTALİ HAKKINDA İLK AÇIKLAMA

Uludere ziyareti sırasında iptal edilen KPSS sınavına da değinen Kılıçdaroğlu konu ile ilgili şu sözleri söyledi;

"Devlette çok büyük bir çürümenin olduğunu biliyorum. Ben boşuna MEB'in kapısına gitmedim, boşuna oraya dayanmadım. Sözlüde hakları yenilenler vardı, sınavda hakları yenilenleri de gördük. KPSS sınavına girip hakkı elinden alınan evlatlarımızın hakkını, hukukunu korumak zorundayız."