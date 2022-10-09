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Şırnak gündem haberleri... Şırnak'ta seyir halindeyken alev alan araç yandı

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Şırnak gündem haberleri... Şırnak'ta seyir halindeyken alev alan araç yandı

Şırnak gündem haberi... Şırnak'ta seyir halindeyken alev alan kamyonet, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Şırnak'ta seyir halindeyken alev alan kamyonet, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, M.Y. yönetimindeki 06 FL 2034 plakalı kamyonet, Şehri Nuh Mahallesi Cizre Caddesi sanayi noktası mevkiinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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