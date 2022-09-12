Şırnak haberleri | Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru Şırnak'ta görüntülendi Güncel Haberler Şırnak gelişmesine göre Şırnak'ın Cudi Dağı eteğinde bulunan İkizce Deresi'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru görüntülendi. Şırnak'ın Cudi Dağı eteğinde bulunan İkizce Deresi'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru görüntülendi. Şırnak'ta su samurunun İkizce Deresi'nde avlanması vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde dere kıyısına çıkan su samurunun avladığı balığı yediği görüldü. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, daha sonra İkizce Deresi'ne girerek gözden kayboldu. (Melih Yiğit/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Cudi Dağı Şırnak su Güncel Haberler

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