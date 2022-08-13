Haber : Şırnak gündem haberleri | Cizre'de erkekler, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şırnak gündem haberleri | Cizre'de erkekler, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirildi

 - Güncelleme:
Şırnak gündem haberleri | Cizre'de erkekler, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirildi

Şırnak bölgesinden gelen habere göre Şırnak'ın Cizre ilçesinde erkeklere, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgi verildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde erkeklere, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgi verildi.

Kaymakamlık ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, belediyenin konferans salonunda "Kadına el kalkamaz" sloganıyla düzenlenen eğitim programında uzmanlar tarafından bilgilendirme yapıldı.

Bu programın yanı sıra ilçedeki kurumlarda görevli personelin katılımıyla oluşturulacak ekipler aracılığıyla kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda Cizre'nin farklı noktalarında, iş yerlerinde erkeklere bilgilendirici el broşürleri dağıtılacağı belirtildi.

AA / Abidin Yel - Güncel

Kaymakamlık Şırnak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title