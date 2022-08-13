Şırnak gündem haberleri | Cizre'de erkekler, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirildi
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Şırnak bölgesinden gelen habere göre Şırnak'ın Cizre ilçesinde erkeklere, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgi verildi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde erkeklere, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgi verildi.
Kaymakamlık ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, belediyenin konferans salonunda "Kadına el kalkamaz" sloganıyla düzenlenen eğitim programında uzmanlar tarafından bilgilendirme yapıldı.
Bu programın yanı sıra ilçedeki kurumlarda görevli personelin katılımıyla oluşturulacak ekipler aracılığıyla kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda Cizre'nin farklı noktalarında, iş yerlerinde erkeklere bilgilendirici el broşürleri dağıtılacağı belirtildi.
AA / Abidin Yel - Güncel