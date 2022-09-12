Şırnak gündem haberi: Şırnak'ta terör operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı Güncel Haberler Şırnak haberleri... Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5-11 Eylül'de il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 4'ü serbest bırakıldı, 1 şüphelinin işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Faruk Küçük Şırnak Eylül PKK Güncel Haberler

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