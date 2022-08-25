Şırnak gündem haberi | Şırnak'ta 5 yılda 249 tür yaban hayvanı tedavi edildi

Edinilen Şırnak haberine göre Şırnak'ta 5 yılda 249 tür yaban hayvanı tedavi edildi Şırnak Valisi Osman Bilgin, Doğa Koruma Milli Parklar Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyarette bulunarak, "2018 yılından bu yana 249 türde yaban hayvanını tedavi ederek, doğaya geri kazandırdı.

Şırnak'ta 5 yılda 249 tür yaban hayvanı tedavi edildi

ŞIRNAK - Şırnak Valisi Osman Bilgin, Doğa Koruma Milli Parklar Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyarette bulunarak, "2018 yılından bu yana 249 türde yaban hayvanını tedavi ederek, doğaya geri kazandırdı. Şırnak'ımız artık her yönüyle yönlü bir şehirdir" dedi.

Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde kurulan Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Vali Osman Bilgin, burada tedavi gören yaban hayvanları ile yakından ilgilendi. Şırnak'taki yaban hayatı önemsediklerini belirten Vali Bilgin, "Tedavileri tamamlanan çeşitli kuşları ara ara doğaya salıyoruz. Vahşi hayatta yaralanmış hayvanlarda var. Onlarında tedavileri tamamlayınca doğaya salıyoruz. Veteriner hekimimize ve göreviler teşekkür ediyoruz. Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde 2018 yılından bu yana 249 türde yaban hayvanını tedavi ederek, doğaya geri kazandırdı. Şırnak'ımız artık her yönüyle yönlü bir şehirdir" ifadelerinde bulundu.

Vali Bilgine, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Üniversite Genel Sekreteri İbrahim Baz, Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar müdürü Orhan Kalay eşlik etti.