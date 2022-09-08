Şırnak gündem haberi: Cizre Emniyet Müdürü Öztürk, Zabıta Haftası'nı kutladı Güncel Haberler Edinilen Şırnak haberine göre Cizre İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, 9 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla Belediye Zabıta Müdürlüğünü ziyaret etti. Cizre İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, 9 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla Belediye Zabıta Müdürlüğünü ziyaret etti. Belediye Zabıta Müdürü Cihan Sezai'yi makamında ziyaret eden Öztürk, zabıtaların ilçede huzurun ve güvenliğin sağlanmasına büyük katkı sunduğunu söyledi. Zabıta Haftası'nı kutlayan Öztürk, çalışanlara başarılar diledi. Cihan Sezai ise ziyaret için Öztürk'e teşekkür etti. Güncel Kaynak: AA / Abidin Yel Eren Öztürk Hisarcık Zabıta Cizre Güncel Haberler

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