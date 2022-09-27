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Şırnak gündem haberi: Cizre'de okul müdürleri toplantısı yapıldı

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Şırnak gündem haberi: Cizre'de okul müdürleri toplantısı yapıldı

Şırnak habere göre Cizre ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke başkanlığında 2022-2023 eğitim-öğretim yılı sene başı okul müdürleri ile kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Cizre ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke başkanlığında 2022-2023 eğitim-öğretim yılı sene başı okul müdürleri ile kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, şube müdürleri ile ilçe genelindeki tüm okul müdürleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantıda, yeni eğitim-öğretim yılında başarının artırılması için yapılacak çalışmalar ele alındıktan sonra diğer gündem maddeleri de görüşüldü.

İke, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre yetiştirilmesine dikkat çekerek, "Öğretmenler öğrencilerini gözlemlemeli, hayata bakışlarından ve çizdikleri resimlerinden yeteneklerini fark ederek onların bu yönde gelişmelerine destek olmalıdır. Bu anlamda yeni eğitim-öğretim yılımızda başta öğretmenlerimiz olmak üzere öğrencilerimize, velilerimize, huzurlu, başarılı ve sağlıklı bir eğitim öğretim yılı dilerim." dedi.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel

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