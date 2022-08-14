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Şırnak gündem: Cizre Kaymakamı Tunç, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu

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Şırnak gündem: Cizre Kaymakamı Tunç, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu

Şırnak gündem haberine göre Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili inceleme yaptı.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili inceleme yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, halkın muhtarlara ulaşımını kolaylaştırmak, muhtarların da daha modern, kullanışlı ve rahat bir ortamda hizmet vermesini sağlamak adına muhtarlık ofislerinin yapımı devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tunç, Cizre Belediyesi olarak muhtarların daha rahat şartlarda vatandaşlara hizmet vermesi ve halkın da daha iyi şartlarda hizmet alabilmesini sağlamak için ofis kurma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, bu hizmetin şimdiden ilçeye ve muhtarlara hayırlı olmasını diledi.

Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından Silopi yolu üzerinde devam eden köprülü kavşak düzenlemesi, peyzaj, kaldırım, altyapı ve asfalt çalışmalarını inceleyen Tunç, yetkililerden bilgi aldı.

AA / Abidin Yel - Güncel

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