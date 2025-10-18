Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din Uludere'de İncelemelerde Bulundu

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Uludere ilçesindeki tesislerde incelemelerde bulundu.

İl Müdürü Fedai Din, Uludere ilçesinde spor tesislerinde incelemelerde bulundu, ilgililerden bilgi aldı.

Uludere Kaymakamı Ekrem Ender Ergün ve Uludere Belediye Başkanı Gürgin Ürek'i de makamlarında ziyaret eden Din, Kaymakam Ergün ve Başkan Ürek'e milli takım forması hediye etti.