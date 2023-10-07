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Şırnak Emniyeti Üniversite Öğrencilerine Tuzaklara Karşı Uyarıyor

Şırnak Emniyeti, üniversite girişinde kurulan stantta öğrencileri tuzaklara karşı uyaran broşür dağıttı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, çeşitli şube müdürlükleri tarafından kayıt yaptırmak üzere gelen öğrencilere bilgilendirme ve önleme faaliyetleri gerçekleştiriyor.