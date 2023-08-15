Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al'ın yerine atanan Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin göreve başladı
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Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesinde Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al'ın Manisa'nın Salihli ilçesine atanmasından sonra Akçabat Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al'ın yerine atanan Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, göreve başladı.
Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesinde Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al'ın Manisa'nın Salihli ilçesine atanmasından sonra Akçabat Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. - ŞIRNAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel