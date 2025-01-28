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Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, 2024 Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, 2024 Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
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Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi ve ajans çalışanlarını tebrik etti.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şahin, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük" fotoğrafını tercih eden Şahin, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Lukas Kabon'un "Kurtarılan can" karesine oy verdi.

"Haber"de Musa Serdar Terzioğlu'nun "TEKNOFEST" ile Mehmet Ekin Mengüarslan'ın "Mavi vatan savunması", "Günlük Hayat"ta Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi" fotoğraflarına oy veren Şahin, "Spor"da tercihini Hasan Akgün'ün "Kartallar" karesinden yana kullandı.

Şahin, Anadolu Ajansı muhabirlerini tarihe geçen kareleri için tebrik ederek, ajans çalışanlarına bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.???????

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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