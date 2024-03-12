Üye Girişi
Haberler

Şırnak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanıyor

Güncelleme:

Şırnak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın gerçekleştireceği ziyarete hazırlanıyor.

Şırnak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın gerçekleştireceği ziyarete hazırlanıyor.

AK Parti İl Başkanlığı öncülüğünde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara hitap edeceği mitingin yapılacağı Adliye Meydanı'ndaki hazırlıklar da tamamlandı.

Şırnak Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, alanda incelemelerde bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Erkan, yarın Cumhurbaşkanı'nın kente gerçekleştireceği ziyaret nedeniyle büyük bir heyecan yaşandığını söyledi.

Erkan, "Daha önce terör eylemlerinden dolayı zarar görmüş bir kent vardı. Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla yepyeni bir kent oluşturuldu. Bugüne bakıldığında alt ve üst yapısı, sosyal yaşamı, ekonomisi ve ticareti ile bambaşka bir Şırnak var. Bütün teşkilatımızda büyük bir heyecan var. Yarın dünya liderimizi en güzel şekilde karşılamaya hazırız." dedi.

Mehmet Yarka da, "5 yıl önce alt ve üst yapısıyla birçok sorunu olan kentte önemli çalışmalar yaptık. Seçilmemiz durumunda yarım kalan birçok projeyi hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Edremit adayı Ramazan Yıldırım kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Edremit belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Dursunbey adayı Zekeriyya Oktay kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Dursunbey belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Burhaniye adayı İsmail Durmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Burhaniye belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Bigadiç adayı Mustafa Güngör kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Bigadiç belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Bandırma adayı Okay Ustaalioğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Bandırma belediye başkan adayı kim oldu? Hasan Kızılağ kimdir? İYİ Parti Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkan adayı Hasan Kızılağ kimdir? Serdal Kurtoğlu kimdir? İYİ Parti Kahramanmaraş Pazarcık Belediye Başkan adayı Serdal Kurtoğlu kimdir? Selin Doğan kimdir? İYİ Parti Kahramanmaraş Nurhak Belediye Başkan adayı Selin Doğan kimdir? Hüseyin Coşkun Aydın kimdir? İYİ Parti Kahramanmaraş Göksun Belediye Başkan adayı Hüseyin Coşkun Aydın kimdir? Mustafa Bölükbaşı kimdir? İYİ Parti Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkan adayı Mustafa Bölükbaşı kimdir? Bilal Kaplan kimdir? İYİ Parti Kahramanmaraş Ekinözü Belediye Başkan adayı Bilal Kaplan kimdir? Ali Çatalbaş kimdir? İYİ Parti Kahramanmaraş Andırın Belediye Başkan adayı Ali Çatalbaş kimdir? Mehmet Ali Taşkale kimdir? İYİ Parti Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Taşkale kimdir? Mehmet Sabancı kimdir? İYİ Parti Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkan adayı Mehmet Sabancı kimdir? Saadet Partisi Balya adayı Özcan Semerci kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Balya belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title