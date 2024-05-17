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Şırnak-Cizre kara yolundaki tüneller trafiğe açıldı

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Şırnak Valiliği, Şırnak-Cizre kara yolunda yapılan çalışmaların tamamlandığını ve Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal ile Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page tünelleri ve Cudi Viyadüğü'nün Şırnak-Cizre istikametine göre gidiş yönünün yeniden trafiğe açıldığını duyurdu.

Şırnak-Cizre kara yolundaki çalışmalar nedeniyle kapanan iki tünel trafiğe açıldı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğünce Şırnak-Cizre kara yolunda yapılan çalışmaların tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, çalışmalar nedeniyle kapanan Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal ile Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page tünelleri ve Cudi Viyadüğü'nün Şırnak-Cizre istikametine göre gidiş yönünün yeniden trafiğe açıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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