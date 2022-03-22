Şırnak, Bingöl ve Batman'da 28 yerleşim birimine ulaşılamıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şırnak, Bingöl ve Batman'da 28 yerleşim birimine ulaşılamıyor

AA - İbrahim Toprak - Güncel
 - Güncelleme:
Şırnak, Bingöl ve Batman'da 28 yerleşim birimine ulaşılamıyor

Şırnak, Bingöl ve Batman'da kar ve tipi nedeniyle 28 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

BİNGÖL (AA) - Şırnak, Bingöl ve Batman'da kar ve tipi nedeniyle 28 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde 3 gündür etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Uludere'de 1 köy, Beytüşşebap'ta da 2 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede, kapanan yolların açılması için çalışma yürütülüyor.

Bingöl

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkeze bağlı 2, ilçelerden Genç'te 4, Karlıova'da 1 ve Solhan'da 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Batman

Kar yağışı nedeniyle Sason ilçesinde de 6 köy ile 8 mezra, Kozluk ilçesinde ise 1 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

AA / İbrahim Toprak - Güncel

Batman, Bingöl, Şırnak, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title